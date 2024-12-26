تعيين ياسر الرملي رئيسا لمجلس إدارة أندية سيتى كلوب خلفاً لمصطفي عزام

قرر مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى، تعيين ياسر الرملى رئيسا لمجلس إدارة أندية سيتي كلوب خلفا للدكتور مصطفى عزام.

ووجه مجلس إدارة شركة استادات الشكر للدكتور مصطفى عزام بعد الفترة التي قضاها في أندية سيتي كلوب ، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بعد تعيينه مديرا تنفيذياً في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقلد ياسر الرملي رئيس أندية سيتى كلوب العديد من المناصب الكبرى، أهمها رئيس القطاع التجارى بشركة سيتي كلوب ، والمدیر الإقلیمى لمصر للطیران بتایلاند وجنوب افریقیا والمملكة المتحدة ورئیس القطاع التجارى بمصر للطیران وعضو مجلس ادارة شركة مصر للطیران للخطوط الجویة ورئیس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ایر كایرو ونائب الرئیس التنفیذى لشركة فلاى ایجیبت وعضو مجلس ادارة شركة مصر للسیاحة وعضو مجلس ادارة رجال الاعمال المصرى الصربى.

وعلى المستوى الرياضي، يمتلك ياسر الرملي سجلا حافلا حيث سبق له العمل مدیرا اداريا لمنتخب الشباب الفائز ببطولة العالم للشباب 1993 و حاصل على وسام الجمھوریة للریاضة ومدیر ادارى منتخب مصر للرجال لكرة اليد و رئیس جھاز كرة الید بالنادى الاھلى وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى كرة الید 2022 - 2024 و نائب رئیس لجنة كرة الید الشاطئیة بالاتحاد العربى لكرة الید .



وبدأ ياسر الرملي مشواره مع كرة اليد كلاعب سابق بفرق الناشین و الفریق الاول لكرة الید بالنادى الاھلى ونادى المعادى، وحصل على بطولة الدورى المصرى موسمى 1984 و 1985، وبطولة افریقیا للاندیة ابطال الدورى 1985، كما عمل كمدرب وحصل على شھادة التدریب الاساسیة لكرة الید من الاكادیمیة الاولمبیة وعمل كمدرب فرق ناشین بالنادى الاھلى .

يأتي اختيار الرملي رئيسا لأندية سيتى كلوب في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية، واستكمال الطفرة الإنشائية التي تحققت طوال السنوات الماضية في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية لاسيما وأن الرملي ليس غريبا على شركة استادات للاستثمار الرياضي.

تقوم شركة سيتي كلوب على إدارة المنشآت الرياضية بمختلف المحافظات بفكر استثماري من خلال إعادة الحياة والروح للثروة الإنشائية الرياضية في مصر ، بهدف استثمارها والاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل .

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة.