تباينت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في مصر، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3751 جنيها، فيما يعقد البنك المركزي المصري الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسات النقدية لعام 2024، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة أسعار الفائدة على الأموال بالقطاع المصرفي.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4287 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3751 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3215 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30009 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2626.10 دولار.