غارات إسرائيلية على بنى تحتية للحوثيين في اليمن

شنت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الخميس، ضربات وغارات جوية على مواقع عسكرية وبني تحتية تابعة للحوثيين في اليمن.



طالت الغارات الإسرائيلية 7 مواقع في صنعاء و3 مواقع أخرى في مدينة الحديدة، كما أسفرت الغارات عن تضرر مطار صنعاء وميناء الحديدة.



كما استهدفت الغارات محطات طاقة ومواقع إنتاج وتكرير النفط.



شاركت في الغارات عشرات المقاتلات الإسرائيلية، وذلك خلال كلمة ألقاها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.