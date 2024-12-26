جولة البوكسينج داى.. تعرف على تشكيل توتنهام ونوتينجهام

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 "جولة البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

تشكيل توتنهام

وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر.

خط الدفاع: رادو دراغوسين، ديستيني أودوجي، دجد سبينس.

خط الوسط: باب سار، رودريغو بيتانكور، أرشي جراي، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل نوتينجهام

فيما أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس، أولا أينا.

خط الوسط: ريان ياتيس، مورغان جيبس وايت، إليوت أندرسون.

خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي، أنتوني إيلانجا، كريس وود.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 11 برصيد 33 نقطة، بينما يقع فرق نوتينجهام فوريست فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.