وزيرا التعليم والعمل ونائب محافظ قنا يتفقدون مدارس قفط لمتابعة انتظام سير العام الدراسي

قام اليد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بتفقد عدد من مدارس المحافظة.

رافقهما خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، و هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

استهل الوزيران، ونائب محافظ قنا، جولتهما بمدرسة "قفط الثانوية الصناعية بنات" التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث تفقدوا عددًا من الأقسام، من بينها قسم "الزخرفة والإعلان"، وقسم "التريكو"، كما أجريا حوارًا أبويًا مع بعض الطالبات حول أساليب التدريب واكتساب المهارات المناسبة في مجال التريكو، والتعرف على تفاصيل التدريب الذي يتم تلقيه داخل المدرسة.

خلال تفقد قسم "الملابس الجاهزة"، شاهد الوزيران ونائب محافظ قنا، نماذج من مشروعات الملابس التي تنفذها الطالبات. وحرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على تحفيز الطالبات وتشجيعهن على مواصلة رحلتهن في مجال التعليم الفني، والاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المدرسة لصقل مهاراتهن، وتأهيلهن لسوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة لهن.

عقب ذلك، قام الوزيران، ونائب محافظ قنا، بتفقد مدرسة "قفط الثانوية الصناعية بنين" التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث حرصا على تفقد قسم "شبكات المياه والأعمال الصحية" بالمدرسة، ووجه الوزيران بتدريب طلاب المدرسة بمركز قفط للتدريب المهني لتعزيز مهاراتهم الفنية، ومنحهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، وإعداد كوادر مهنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

في ختام جولتهما بالمدرسة، قام الوزيران، ونائب محافظ قنا بتفقد ملعب المدرسة، وتابعوا الأنشطة الرياضية التي يمارسها الطلاب.

كما شهدت الزيارة تفقد مدرسة "البراهمة الابتدائية المشتركة" بإدارة قفط التعليمية، وتففد عددً من فصول المدرسة، ومتابعة طرق شرح المعلمين للدروس، ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب، كما اطلع وزير التربية والتعليم على كراسات الحصة والواجبات المدرسية.