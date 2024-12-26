وكيل تعليم الجيزة يشارك في احتفالية إدارة كرداسة لتكريم بطولات رجال الشرطة

شارك سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في احتفالية كبرى بمدرسة الشهيد عمرو عبد الخالق بإدارة كرداسة التعليمية، التي خُصصت لتكريم بطولات رجال الشرطة في عيدهم الوطني، وكان في رفقته محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وبتشريف اللواء عادل برغش رئيس مركز مدينة كرداسة ، وكان في شرف استقباله نجوى عبد المعطي، مدير عام الإدارة، ومجموعة من قيادات التعليم بالإدارة ، وجاء ذلك في إطار الاحتفاء بعطاء أبناء مصر البواسل.



وقال سعيد عطية عن عيد الشرطة: استهل سعيد عطية كلمته بشكر وامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "في ظل قيادتكم الحكيمة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحنا نشهد مصرًا قويةً، آمنةً، قادرةً على مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل، وإن دعمكم المستمر لرجال الشرطة والجيش هو الدرع الذي يحمي الوطن، والقوة التي جعلت مصر نموذجًا في مكافحة الإرهاب وإعادة البناء."

وتابع:"فخامة الرئيس، أنتم رمزٌ للعزيمة والإرادة إن مصر في عهدكم استعادت مكانتها وقوتها، وها نحن نرى الأمن يعم أرجاء الوطن بفضل رؤيتكم الثاقبة وإيمانكم بشعبكم."

واستكمل: "إن عيد الشرطة ليس مجرد يوم للاحتفال، بل هو تذكير دائم بأن الأمن الذي ننعم به اليوم لم يكن ليأتي لولا تضحيات رجال بواسل. بفضل جهود الشرطة والجيش، وبقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت مصر أن تقهر الإرهاب، وتنهض من جديد كقوة لا تُقهر. سنظل نزرع في نفوس أبنائنا قيم الولاء والانتماء، ليكونوا درع الوطن وسيفه في المستقبل."

واختتم كلمته قائلا : "تحية إجلال لرجال الشرطة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن. إن مصر ستظل دائمًا قويةً بأبنائها الأوفياء، وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبقى رايتها خفاقةً عاليةً. عيد الشرطة هو عيد لكل مصري يفخر بوطنه، ودرسٌ نتعلم منه أن التضحية والوفاء هما السبيل لبناء المستقبل. تحيا مصر قويةً، آمنةً، ومستقرة."