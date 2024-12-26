بعد قليل مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة

تعقد أكاديمية الشرطة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، لإعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي، بعد أن اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلبة المقبولين.

وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التي أجريت هذا العام في اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التي اعتمد عليها، فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد.

وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها إنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف حراس الوطن.

ويترأس المؤتمر رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الأكاديمية وكلية الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدى أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.