جولة البوكسينج داى.. نيكولاس جاكسون فى مواجهة خيمينيز بتشكيل تشيلسى وفولهام

أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 18، والتى تسمى بجولة "البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تشكيل تشيلسى

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر، جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، بيدرو نيتو.

تشكيل فولهام

فيما يخوض ماركو سيلفا المدير الفنى لفريق فولهام، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، عيسى ديوب، كالفين باسي، أنتوني روبينسون، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: أليكس إيوبي، ساسا لوكيتش، أندرياس بيريرا.

خط الهجوم: اداما تراوري، راؤول خيمينيز.

ويحتل فريق تشيلسى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

البوكسينج داى

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وتعود تسميت تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.

