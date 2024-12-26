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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمدة 3 أيام.. حملة نظافة مكبرة بحي الزهور في بورسعيد

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة استمرت 3 أيام بحي الزهور في بورسعيد
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ترأس اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة للنظافة، بمختلف مناطق الحي، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ برئاسة المهندس سامح الفحلة، مدعمين بسيارات ولودرات الحي، وذلك على مدار 3 أيام اشتركت فيها كل إدارات الحي.

حملة نظافة في حي الزهور ببورسعيد 

وشنت أجهزة الحي التنفيذية حملة النظافة الموسعة على عدد من مناطق الحي الأكثر كثافة سكانية، والتي وردت منها أكبر عدد من الشكاوى من قاطنيها إستجابة لهم وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي ومناطقه.

شملت الحملة المكثفة التي خرجت منذ أول  أمس وتستمر حتى الآن، مناطق: أرض الجبل، وعلي بن أبي طالب، عمر بن عبد العزيز العادي، الحرفيين، شباب الخريجين، الـ5000 وحدة سكنية، عمرو بن العاص، بلال بن رباح، خالد بن الوليد، عثمان بن عفان، والتعاونيات.

كما كثفت إدارة تحسين البيئة التابعة لديوان عام حي الزهور أيضا جهودها لنظافة شوارع السيد سرحان، العاشر من رمضان، شارع النصر وقام العمال بأعمال الكنس ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع، ومن الصناديق وتركها خالية نظيفة.

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، على أن تلك الحملات المكثفة بتعليمات مباشرة من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة، للعمل على رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق الحي السكنية ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

وناشد رئيس حي الزهور أهالي الحي بالحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرا إلى أنه متواجد منذ يومين في مختلف الشوارع حتى تعود شوارع الحي إلى شكلها اللائق، وسيعمل جاهدا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتستمر الحملات يوميا صباحا ومساءا لحين تحقيق الهدف المنشود.

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