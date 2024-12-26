فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية بجامعة جنوب الوادى

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لكل منتسبى جامعة جنوب الوادى من السيدات "أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى وأعضاء الخدمة المعاونة" بجميع الكليات بقنا والإدارات المركزية والمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد سعيد ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادى تثمن دور المرأة الفاعل في النهوض بالمجتمع فكريا وثقافيا والتي لولاها لما كان لهذا المجتمع أن يكون، مشيرا الى حرص الجامعة من خلال هذه الجائزة إلى إعلاء المعاني السامية بالمجتمع من القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة ومعاني الوفاء والاحترام والتقدير للأمهات لما قدمن من عطاء.

وأضاف رئيس الجامعة أن المسابقة هذا العام على ثلاث مستويات هى : مسابقة الام المثالية بين اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبين الموظفات بالجهاز الادارى بدرجاته المختلفة اما المستوى الثالث بين عاملات الخدمة المعاونة موضحا أن المسابقة تتضمن استيفاء المعايير للأم المثالية، والأم البديلة التى تكفل يتيم بلا مأوى أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتميز علميا أو فنيا أو رياضيا.

وأضاف الدكتور محمد سعيد ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه يتم استيفاء المستندات التالية من المتسابقات صفحة عن قصة كفاح المتسابقة، وصور بطاقات الرقم القومى للأم والزوج والأبناء، وصورة شهادة الميلاد للأبناء، وصورة شهادة المؤهل الدراسى للأبناء، وصور شهادة وفاة الزوج للأرملة، وصورة قسيمة الزواج وصورة من التقارير الطبية للزوج المريض واستيفاء النموذج المرفق من إعلان المسابقة .

ومن شروط التقدم للمسابقة ألا يقل سن الأم فى أول يناير 2025 عن 45 عاما وألا يقل عدد الأبناء عن اثنين ، وأن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات، وتسلم أوراق المتسابقات المشاركات إلى الكليات والإدارات التابعين لها اعتبارا من أول يناير، وتسلم مجمعة إلى إدارة المشروعات البيئية فى موعد غايته 31 يناير .