تحت رعاية السيسي.. وزير الشباب يبحث الترتيبات النهائية لـ"إسبورتس إكسبو"

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندس حازم حمادة، رئيس شركة "دلتا كونكس" المنظمة لمعرض ومؤتمر "إسبورتس إكسبو" بنسخته الثالثة، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تناول الاجتماع الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالمعرض والمؤتمر، إضافة إلى بحث الترتيبات لاستضافة المؤتمر العالمي "ساكراكس". حضر الاجتماع ممثلو سلسلة نادي النادي، وشركة المدن، وشركة "مابتكس" المتخصصة في النجيل الصناعي، حيث تم التأكيد على أهمية الحدث ودوره في تعزيز الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تأكيد مشاركة نخبة من الأندية الرياضية العالمية في مؤتمر "ساكراكس"، بما في ذلك أندية يوفينتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى أندية النصر، الهلال، والاتحاد السعودي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية المعرض والمؤتمر في دعم الرياضة المصرية واستقطاب الخبرات الدولية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود لضمان نجاح الحدث بما يعكس مكانة مصر كوجهة رياضية مميزة. كما أشار الوزير إلى أن رعاية رئيس الجمهورية للمعرض تمثل دعمًا كبيرًا للرياضة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات مع الكيانات الرياضية الكبرى لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أوضح المهندس حازم حمادة أن النسخة الثالثة من "إسبورتس إكسبو" ستشهد تطورًا نوعيًا على كافة المستويات، معربًا عن تطلعه إلى تقديم حدث عالمي يليق بمكانة مصر. وأضاف أن استضافة المؤتمر العالمي "ساكراكس" ستعزز من مكانة مصر كمنصة رياضية عالمية.

ويعد معرض ومؤتمر "إسبورتس إكسبو" واحدًا من أبرز الفعاليات الرياضية التي تجمع بين الرياضة والتكنولوجيا، حيث يسهم في تطوير الصناعة الرياضية في مصر وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية.