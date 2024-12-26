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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل سيراميكا في لقاء البنك الأهلي

الرمادي
الرمادي
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد عابدين  - عبد الله مجدي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.

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