تعرف على تشكيل سيراميكا في لقاء البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد عابدين - عبد الله مجدي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.