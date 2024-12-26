محافظ الجيزة يكلف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بتكليف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كَرئيس لقطاع الهرم بجهاز السرفيس، وذلك من العاملين بالمستوى الوظيفي الثالث (ب) بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية (مرحلة أولى) على الحسابات والصناديق الخاصة بالجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي السرفيس للعمل بمساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كرئيس قطاع الهرم.

وجاء هذا القرار بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ولائحته التنفيذية.