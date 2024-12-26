برعاية الرئيس السيسي.. تفاصيل سباق زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة

ينطلق سباق زايد الخيري في نسخته التاسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية يوم غدٍ الجمعة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة واسعة من جميع الفئات العمرية، لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم. وتم تخصيص جوائز مالية قدرها 20 مليون جنيه مصري للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.

وأعلن عن تخصيص عائدات السباق الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم مستشفى سرطان الأطفال (57357) في القاهرة. كما سيجري السحب في السباق على 200 رحلة عمرة مزدوجة.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج السباق بحيث يبدأ وصول المتسابقين في تمام الساعة السابعة صباح يوم غدٍ الجمعة، تمهيداً لانطلاق المنافسات عند الساعة الثامنة، وصولاً إلى المحطة الختامية في العاشرة صباحاً، ومن ثم إقامة مراسم تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المخصصة لهم في العاشرة والنصف صباحًا.

وشهدت عمليات التسجيل واستلام زي السباق من المراكز المخصصة في اليومين الأخيرين إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، بما يجسد مكانة السباق وريادته، وقيمه في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم العون للمرضى والمستشفيات، وتوفير المعدات الطبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات في جمهورية مصر العربية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وكافة اللجان المختصة التي تم الإعلان عن تشكيلها، بمتابعة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وتوجه الفريق ركن "م" محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشكر والتقدير إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لرعايته للحدث، والجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم نجاح السباق، وترسيخ دوره التاريخي في دعم أهدافه الإنسانية، تجسيداً للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

كما أثنى على المتابعة الحثيثة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهاته المستمرة بتوفير كافة متطلبات نجاح السباق، وأعرب الكعبي عن شكره لسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، على جهود السفارة في التنسيق والتعاون لإقامة السباق، ومجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة المنظمة والشركاء على جهودهم الملموسة.

وأضاف: “فخورون بما حققه هذا السباق منذ انطلاقته في نسخته الأولى بالقاهرة عام 2014، وتخصيص عائداته التي بلغت 15.8 مليون دولار في تلك النسخة، لصالح مستشفى (57357)، لتخفيف الام أطفال السرطان، وعلاجهم ونتطلع إلى أن تحقق عائدات نسخته الحالية متطلبات هذا المستشفى لشراء الأجهزة الطبية الحديثة، وإجراء التوسعات الجديدة حسب الخطة المقررة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وأعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بالرسالة النبيلة التي يجسدها سباق زايد الخيري، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي تُعد من أسس النهج لدولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأشاد العواني بالاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتنظيم النسخة التاسعة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف الذين سيجتمعون لدعم رسالة العطاء، مؤكداً أن الحدث المرتقب يعكس قيم الإنسانية والتضامن والتسامح والخير.

وأضاف: “سباق زايد الخيري يحقق غايته النبيلة، حيث يتسابق المشاركون من مختلف الأعمار في أجواء ملهمة، مبرزين الروح التي انتهجتها الإمارات في نشر الخير وتعزيز القيم الإنسانية حول العالم".

وانطلق سباق زايد الخيري في مصر عام 2014 بالقاهرة، والتي احتضنت أيضاً النسختين الثانية والثالثة عامي 2015 و2016، ثم استضافت محافظة الأقصر النسخة الرابعة في بداية عام 2018، والإسماعيلية النسخة الخامسة في ديسمبر 2018، والسويس النسخة السادسة في 2019، والإسكندرية النسخة السابعة في 2022، والعاصمة الإدارية الجديدة النسخة الثامنة في عام 2023.