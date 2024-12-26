مركز التعليم الطبي بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي

حصل مركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجى لبرنامج البورد كمركز تدريب طبى معتمد فى مجال الطب البشري من المجلس الصحى المصرى، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقا لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .