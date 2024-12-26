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الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مركز التعليم الطبي بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجي

مركز التعليم الطبى
مركز التعليم الطبى بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهاد
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حصل مركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجى لبرنامج البورد كمركز تدريب طبى معتمد فى مجال الطب البشري من المجلس الصحى المصرى، وذلك بعد استيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية.

وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقا لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .

الأكاديمية الطبية العسكرية مركز تدريب طبى المجلس الصحي المصري