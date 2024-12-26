نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى الجديد خلال موتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر أكاديمية الشرطة أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة القبول لدفعة جديدة بكلية الشرطة.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة لعام الدراسى 2025 ، موضحا أن 49 ألفا و846 طالب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.

وقال مساعد وزير الداخلية إن 18 الفا و243 طالبا نجحوا ووصلوا إلى كشف الهيئة بعد اجتياز الاختبارات.

وتقدم من بينهم 25 ألف طالب من الحاصلين علي الثانوية العامة، كما تقدم 13 ألفا و971 طالبا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

يعقد المؤتمر بمقر الأكاديمية بحضور اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025 والضباط المتخصصين.

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وكان في وقت سابق حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.