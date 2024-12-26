السجن عام لمرتكبي واقعة سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات مصر القديمة، متهمين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة مخدرات وأسلحة بيضاء، بالسجن عام.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين"لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطهم الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، والسلاح الأبيض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين تعديا بالضرب، والتهديد لأحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض" مطواه"، وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به وفرو هاربين، وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي قررت ما تقدم، وأصدرت المحكمة قرارها المقدم.