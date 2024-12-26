أحمد عوين رئيسًا لاتحاد المكفوفين حتى 2028

فاز الدكتور أحمد عوين برئاسة الاتحاد المصري للمكفوفين، على حساب إيهاب حسنين، وذلك خلال الدورة الانتخابية الجديدة من 2024 حتى 2028.

وحصل أحمد عوين على 22 صوتًا مقابل 9 صوتًا لـ إيهاب حسنين، في اجتماع الجمعية العمومية التي أجريت قبل قليل بمقر الاتحادات الرياضية في ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد المكفوفين حضور 31 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب.

وتنافس على مقعد الرئاسة كلًا من: "أحمد عوين رئيس الاتحاد الحالي، وإيهاب حسنين عضو اللجنة البارالمبية الحالي".

بينما تتنافس على مقعد نائب الرئيس كلًا من: "بخيت عزيز جاد، وحسن علي عبد القادر".

وسيكون هناك صراعًا على مقعد أمانة الصندوق بين الثنائي: "رامي عبد الحميد، وأحمد أبو الوفا".

وعلى مقعد العضوية يتنافس 9 أشخاص وهم: "هاني محمد عبد العزيز، عماد الدين محمد، أبو بكر طلعت، حازم أحمد فتحي، علاء حمدي، ياسر عبيد، أحمد فراج هريدي، أحمد محمد عبد المنعم، وإسلام صابر".

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين من رئيس ونائب وأمين صندوق وأربعة أعضاء.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من، محمود جمال مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أشرف العجيل مندوب اللجنة البارالمبية المصرية، المستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.