ads
الخميس 26 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الاثنين.. افتتاح المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" بمركز محمود مختار

المعرض الأول للتكامل
المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" (نتاج ورشة طلبة المعهد العالي بمتحف مصطفى كامل الصفحه الرسمية لمتحف الزعيم مصطفى كامل)، وذلك يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.

ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتحت إشراف المعماري المعلم عصام صفي الدين، بالتعاون مع فريق عمل متحف مصطفى كامل تحت قيادة نادية كامل، مديرة المتحف.

ويستمر المعرض الأول  حتى 31 ديسمبر 2024، بمركز محمود مختار الثقافى، على ان يكون الدخول مجانًا.

وكان قد نظمت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية ، بالتعاون مع متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، ورشة فنية بعنوان "الفنون ومهارات الخط العربى"،  اليوم الاربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

الدكتور وليد قانوش المعرض الأول للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي وزير الثقافة قطاع الفنون التشكيلية مركز محمود مختار الثقافي