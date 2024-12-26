الاثنين.. افتتاح المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" بمركز محمود مختار

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" (نتاج ورشة طلبة المعهد العالي بمتحف مصطفى كامل الصفحه الرسمية لمتحف الزعيم مصطفى كامل)، وذلك يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.

ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتحت إشراف المعماري المعلم عصام صفي الدين، بالتعاون مع فريق عمل متحف مصطفى كامل تحت قيادة نادية كامل، مديرة المتحف.

ويستمر المعرض الأول حتى 31 ديسمبر 2024، بمركز محمود مختار الثقافى، على ان يكون الدخول مجانًا.

وكان قد نظمت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية ، بالتعاون مع متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، ورشة فنية بعنوان "الفنون ومهارات الخط العربى"، اليوم الاربعاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.