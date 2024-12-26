جولة البوكسينج داى.. إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي في الشوط الأول

انتهى الشوط بين فريق مانشستر سيتى الذى يستضيف نظيره إيفرتون، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 " جولة البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز هدف السيتى فى الشوط الأول اللاعب برناردو سيلفا فى الدقيقة الـ 14، بينما جاء هدف التعديل فى الدقيقة الـ 36 لصالح إيفرتون عن طريق اللاعب إليمان نداي.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح فى ترجمة سيطرتهما بتسجيل هدفى الشوط الأول، فيما فشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر.



ودخل الإسبانى بيب جوارديولا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلنج هالاند، سافينيو.



فيما يخوض شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: شيموس كولمان، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: جاك هاريسون، إليمان نداي، دومينيك كالفيرت ليوين.



ويدخل فريق مانشستر سيتى اللقاء وفى جعبته 27 نقطة، احتل بها المركز السابع، بعد أن حصدهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات، وتعرض للهزيمة فى 6 مواجهات.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، من 3 انتصارات و7 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة فى 6 جولات.

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وتعود تسميت تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.

بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة فى هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.