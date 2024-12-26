عقب الاحتجاجات.. إرسال تعزيرات أمنية إلى الساحل السوري

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الخميس، إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الساحل السوري، وذلك بعد خروج احتجاجات حاشدة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، إن احتجاجات حاشدة خرجت في مناطق بالساحل ووسط سوريا بعضها ذات غالبية علوية.

وأكد شهود عيان لوكالة "فرانس برس"، أن مظاهرات خرجت في طرطوس واللاذقية وجبلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفرضت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم أمس الأربعاء، حظر تجول في محافظتي اللاذقية وحمص، بعد المظاهرات.

وتم تحديد ساعات حظر التجول في اللاذقية من الساعة 8 مساء حتى 8 صباحا، وفي حمص من الساعة 6 مساء حتى 8 صباحا، بحسب البيانات الرسمية.

وشهدت عدد من المحافظات السورية احتجاجات كبيرة، يوم أمس الأربعاء، بعد انتشار مقطع فيديو لاعتداءات قالوا إنها طالت مقام الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب.