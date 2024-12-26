"دورالأحزاب في التوعية السياسية" ندوة بالمجالس المحلية بالحرية المصري

نظمت أمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، برئاسة الأستاذ هاني الهلالي، وبحضور عدد كبير من قيادات الحزب، على رأسهم النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، وذلك بمقر الامانة المركزية، ندوة بعنوان " دور الأحزاب في التوعية السياسية في ظل اقتراب الاستحقاقات الإنتخابية".

وجاء هذا بحضور الدكتور احمد بيومي، نائب رئيس الحزب، الدكتور احمد ادريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، اللواء عبد الفتاح الشحات، الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشهاب عمران، مساعد أمين المجالس المحلية، والدكتورة سمر اباظة، رئيس لجنة التنمية البشرية والتوعية القومية، الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، وشارك بالندوة عدد كبير من ممثلي وقيادات الأحزاب السياسية الاخرى، والقيادات الشابة وعدد من السياسيين وأصحاب الرأي والخبرات.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن المرحلة الحالية تحتاج التكاتف من أجل نشر الوعي لدى جميع المواطنين، خاصة بعد ما تشهده المنطقة من صراعات ومحاولات للتفرقة وإشعال الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط بأكمله.

وتابع مهنى، أن الشعب المصري أكد مرارا وتكرارا على وعيه بالعمليات الانتخابية، وهذا ظهر مؤخرا بالانتخابات الرئاسية ودعم القيادة السياسية والالتفاف حولها، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تفعيل دور الأحزاب بشكل أكبر في جميع المحافظات لتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة واهميتها وايضا المرأة.

كما تحدث المستشار هاني الهلالي، عن دور الاحزاب السياسية في رفع الوعي لدى المواطن بالتحديد في صعيد مصر والقرى النائية عن القاهرة، لصعوبة متابعتهم للأحداث وما يدور من صراعات داخل المنطقة،وطالب بزيادة عدد النواب في الدورة الإنتخابيةالمقبلة بسبب زيادة عدد السكان.

وأضاف الهلالي، أن الأمانة بصدد عقد اجتماعات دورية للإعلان عن دورات تدريبية لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية والدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن التدريب يستهدف أكبر عدد من الشباب وذلك سيكون بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية

وشارك فى ندوة كلا من، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ممثلا عن حزب مصر الحديثة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، و اللواء الدكتور أحمد رفاعي، نائب رئيس حزب شعب مصر للتخطيط الاستراتيجي، و الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، واللواء صلاح العكاوى، وكيل حزب الأحرار الاشتراكيين، والدكتور سراج عليوه، أمين تنظيم حزب الريادة، و أحمد ابوالفضل، نائب رئيس حزب مصر بلدي، واللواء محمد فودة، أمين الدقهلية وعضو الهيئة العليا حزب الشعب الديمقراطى، واللواء حسام محمود، نائب رئيس حزب صوت مصر، والمستشار أحمد عبدالقادر، أمين أمانة التنمية المجتمعية وعضو الهيئة العليا حزب الجيل الديمقراطي، وعبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب عمال مصر.