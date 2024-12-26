إيمان كريم: "القومي لذوي الإعاقة" أحد الشركاء المهمين في إطلاق استراتيجية الصحة والسكان

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان - مديرية الصحة والسكان الاسكندرية، الحوار المجتمعي الاول للاكتشاف المبكر لاضطراب طيف التوحد تحت شعار "عالمنا واحد" تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الاعاقة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والمبادرة الرئاسية "صحتك سعادتك"

من جانبها، قالت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها سليمان عامر، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، أن هناك تعاون وتنسيق بين المجلس ووزارة الصحة والسكان لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في كل الانشطة والخدمات والرعاية الصحية، وان المجلس احد الشركاء المهمين في اطلاق استراتيجية الصحة والسكان، واضفنا محور التمكين الصحي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وعبرت المشرف العام على المجلس، في كلمتها عن سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في القطاع الصحي، مثمنة مشاركة وحضور فئات مجتمعية مختلفة في الحوار المجتمعي الأول عن اضطراب طيف التوحد، مؤكدة على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الختامية التي من شأنها المساعدة في استحداث ورسم سياسات و تنفيذ البرامج التي تخدم ذوي الإعاقة في المستقبل.

وفي ذات السياق، رحبت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وأن الشراكة الأولى بين المديرية والمجلس حملت في تنظيمها الحوار المجتمعي الأول عن اضطراب طيف التوحد، مؤكدة في كلمتها أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماماً كبيراً للاكتشاف المبكر للإعاقات و الأمراض الوراثية وكذلك الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية في نشر الوعي بمختلف الأمراض والاضطرابات، ونوهت عن وجود ٧٩ غرفة مشورة أسرية مفعلة بالمنشآت الطبية بمحافظة الإسكندرية لتقديم كافة خدمات الدعم و التوعية للأسرة في كافة مراحلها، كما أشارت إلى استحداث الاسكندرية لمقرات ذوي الإعاقة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية ووجهت بالتوسع في المقرات بوحدات الرعاية الأساسية لتحقيق أكبر استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الحوار المجتمعي الأول تم تقديم محاضرة تعريفية عن التوحد و مختلف طرق التشخيص المبكر الحديثة قدمها الدكتور "طارق عمر" أستاذ الأمراض العصبية و النفسية للأطفال، وكذلك عقد جلسة حوارية موسعة حملت عنوان الاكتشاف المبكر لمرض طيف التوحد، ادارتها الدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، شارك فيها كلاً من: الدكتور طارق عمر، أستاذ الأمراض العصبية و النفسية للأطفال -جامعة الإسكندرية، والدكتورة هيلين احمد، استشاري الطب النفسي للأطفال و المراهقين، والدكتورة رانيا عبده، استاذ التخاطب و اللغة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور ابراهيم الجمل، مدير عام وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر، ونجلاء فرج، مدير العلاقات العامة لذوي الهمم بشبكة كنائس المنتزة، كما شارك فى الحوار بعض من أهالى ذوي الإعاقة المشاركين في الحوار المجتمعي

وقد خرج المشاركون في الحوار المجتمعي الأول عن اضطراب طيف التوحد بعدد من التوصيات تمثلت في ضرورة تطبيق منظومة الكشف المبكر عن التوحد فى جميع المنشآت الصحية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وتنفيذ حملات التوعية فى المدارس و المساجد و الكنائس وبين المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين للتعريف بأعراض التوحد ونشر الوعي والعمل على دمج الأطفال فى المجتمع والتعريف بالتوحد و أعراضه وكيفية اكتشافه خلال الندوات التثقيفية للمقبلين على الزواج وغيرها من التوصيات.

شارك بالحضور في الحوار المجتمعي ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ووكلاء الوزارة بالمحافظة، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومديري الإدارات والمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وتم خلال الحوار المجتمعي تكريم شركاء النجاح و تقديم فقرات فنية بالتعاون مع مؤسسة أصحاب الإرادة.

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