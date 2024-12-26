وزير الشباب يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف الجديد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه اليوم الخميس، اللواء شريف القماطي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف الجديد، وأعضاء مجلس الإدارة، في إطار التنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية لدعم خطط تطوير الألعاب الرياضية المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة الرؤية المستقبلية للاتحاد المصري للتجديف، التي تركز على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، والاهتمام بالبنية التحتية للأندية والمراكز المتخصصة في التجديف، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للبطولات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم للاتحاد لتحقيق رؤيته الطموحة، مشيرًا إلى أهمية رياضة التجديف كإحدى الرياضات المميزة التي تساهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تسعى إلى دعم الاتحادات الرياضية في تنفيذ استراتيجياتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة للنهوض بالرياضة والشباب.

وأكد اللواء شريف القماطي أن مجلس الإدارة الجديد يضع نصب عينيه العمل على تطوير رياضة التجديف في مصر، وزيادة فرص مشاركة اللاعبين المصريين في المنافسات الدولية، مع التركيز على رفع كفاءة الأندية وتطوير الكوادر التدريبية والإدارية، معربًا عن امتنانه للوزير على اهتمامه المستمر بدعم الرياضات المختلفة، بما يعزز مكانة مصر الرياضية عالميًا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع قيادات الاتحادات الرياضية لمتابعة سير العمل ودعم الخطط التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي.