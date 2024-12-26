غدًا.. وزير الشباب ونظيره الإماراتي يطلقان ماراثون زايد الخيري من العاصمة الإدارية

تنطلق غدًا الجمعة، فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويطلق الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، من أمام البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحضر الماراثون الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، إلى جانب مجموعة من الرياضيين والإعلاميين ولفيف منقيادات وزارة الشباب والرياضة.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الاستعدادات الكاملة لبرنامج الماراثون كاملاً، بما في ذلك توقيت إطلاق شارة البدء لفئتي الأسوياء وذوي الهمم، وذلك للتأكد من جاهزية الحدث وسير العمل بالشكل المخطط له.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان سلامة المشاركين، خاصة مع مشاركة الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات. كما شدد على المتابعة الدقيقة والمستمرة لجميع التحضيرات المتعلقة بالماراثون، استعداداً لانطلاق النسخة التاسعة خلال الساعات المقبلة.

وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة، غدا الجمعة الموافق 27 ديسمبر، بمجموع جوائز يبلغ ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى "٢٠٠" تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصطحاب الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس بجولة تفقدية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك ضمن زيارته إلى مصر.