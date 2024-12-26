البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.2 مليار جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 2,187 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 29,957.97 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 3,077.31 نقطة.

كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 8,201.12 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.06%، ليغلق عند مستوى 11,269.09 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 13,172.13 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.05% ليغلق عند 36,976.13 نقطة، كما هبط مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 6,567.69 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 33.8 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 37.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 8 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 760.3 مليون سهم، من 62.6 ألف صفقة منفذة.