وزيرا العمل والتعليم يتفقدان مركز قفط للتدريب المهني ويُسلمان عقود عمل

زار كل من وزير العمل محمد جبران، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف مركز قفط للتدريب المهني بمحافظة قنا، حيث اطلعا على البرامج التدريبية الحديثة وسلّما شهادات تدريب وعقود عمل لذوي الهمم.

وأكد الوزيران خلال جولتهما، التي شملت تفقد الورش التدريبية المختلفة مثل التركيبات الكهربائية، اللحام، الخياطة، والسباكة، على أهمية ربط التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، ووجها بزيادة أيام التدريب لطلاب المدارس الفنية المجاورة لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مع الإشادة بمستوى التجهيزات المتوفرة في المركز.

في سياق متصل، سلّم الوزيران 36 شهادة إتمام دورات تدريبية للشباب و14 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأشاد وزير العمل بروح التعاون الحكومي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأكد نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر، أن مركز قفط يمثل محورًا تنمويًا يهدف إلى خدمة المنطقة الصناعية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى الدور المحوري للتدريب المهني في إعداد العمالة الماهرة لخدمة سوق العمل المحلي والدولي.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط التعليم الفني بمتطلبات التنمية الاقتصادية، مع العمل بروح الفريق الواحد لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.