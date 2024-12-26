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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماتت من البرد.. العثور على جثة متسولة بجوار صندوق قمامة في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة سيدة متسولة، متوفاة بجوار صندوق قمامة بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتشير التحريات الأولية إلي أن سبب الوفاة برودة الطقس.
 تلقي ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بمنطقة كفر العلو، مفاده العثور علي جثة سيدة متوفاة بجوار أحد صناديق القمامة.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة متسولة، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

وبالكشف الظاهري عليها بواسطة مفتش الصحة، رجح وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب انخفاض درجة الحرارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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