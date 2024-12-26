أستاذ هندسة طرق: مصر تشهد تطويرا غير مسبوق في مجال النقل

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، إنّ الدولة المصرية تشهد عملية تطوير في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث من قبل على مدار التاريخ، موضحا أن هناك اهتماما كبير بمجال النقل كأحد أهم المحاور الرئيسية لرفع عجلة التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والمستثمرين وإعادة التوزيع الجغرافي.

وأضافت «أبو خضرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توجه من الدولة المصرية بتغيير الخريطة من خلال رسم شبكة نقل جديدة سواء كانت في السكة الحديد أو الطرق أو كافة بدائل النقل التي عملت عليها الدولة في ذات الوقت، بهدف تعظيم الاستفادة من مواردها التي كانت مهدرة.

وتابع: «محطة بشتيل أحد أهم النقاط الرئيسية التي جرى عملها وأحدثت طفرة كبيرة في مجال السكة الحديد الذي جرى تطويره بالكامل وجاري العمل على استكمال الخطة والرؤية الموضوعة لإنهاء حوالي 10 آلاف كيلو متر سكك حديد تعمل بالديزل».