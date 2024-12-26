مقتل 3 عناصر إجرامية وإصابة ضابط شرطة في أسيوط

استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.. حيث تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط عقب مبادرتهم بإطلاق النيران تجاه القوات وإصابة ضابط شرطة.. وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت ( قرابة طن من المواد المخدرة "حشيش – بانجو – آيس" - عدد 270 ألف قرص مخدر لعقارات "الكبتاجون - التامول – الترامادول") بالإضافة إلى

(79 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 43 بندقية آلية وخرطوش - 34 فرد خرطوش" – طبنجة - عدد كبير من الطلقات).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (150 مليون جنيه تقريبًا ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

