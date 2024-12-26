وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية ويستعرض مشروعات العمل وخطة توطين التكنولوجيا

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والهيئات التابعة، حيث قام اليوم الخميس بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات الهيئة ومجموعة من الخبراء والعلماء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الذرية ومساهماتها في المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والتطبيقي والاقتصادي والتقني وخدمة المجتمع والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووى المصري السلمي.

واستعرض الدكتور محمود عصمت دور هيئة الطاقة الذرية والمراكز والمعامل البحثية التابعة لها، وكذا مدينة العلوم النووية بأنشاص على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الاستخدامات وتوطين العلم والتكنولوجيا ودعم الاقتصاد والتصنيع المحلي وتطبيق المعايير العالمية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ومنها النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الآفات وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذا الأبحاث العلمية والمشروعات التطبيقية فى مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا، وكذلك دور الهيئة في معالجة النفايات المشعة في جميع القطاعات والكشف الإشعاعي في الموانئ البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية والتدريب والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات بحثية وعلمية لزيادة كفاءة المهمات الكهربائية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية والعمل على توطين الصناعات النووية الاستراتيجية مثل وحدة منتجات اليورانيوم التى يجرى العمل على استخراج التراخيص الخاصة بها.

كما تفقد الدكتور محمود عصمت موقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر ومنها المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي، وكذلك المكتبة العلمية والقاعات البحثية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى التطبيقات الاشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية، وكذا إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات أمان الاستخدامات النووية والاشعاعية، وتقديم الخدمات التشعيعية للجهات المختلفة عن طريق القيام بتعقيم المنتجات الطبية والأنسجة البيولوجية وحفظ الأغذية بالإشعاع والقيام بالتجارب والأبحاث على المستوى النصف صناعي لتحسين خواص المواد البوليميرية والمنسوجات والمطاط والأخشاب والبويات مما يرفع من قيمتها الاقتصادية وتعقيم ومعالجة الأغذية والمنتجات الطبية والسلع الغذائية بالاشعاع، وذلك باستخدام أشعة جاما وذلك لخدمة المجتمع وتوفير مواد ومستلزمات طبية معقمة بطريقة فعالة وصديقة للبيئة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وتحسين خواص إنتاج الكابلات الكهربائية والوصلات وكذلك تعقيم المستلزمات الطبية والصناعية مما يساهم في تحسين الكفاءة ويساهم في أنشطة التصدير بالتعاون مع الشركات الوطنية.

وخلال الزيارة استمع الدكتور عصمت إلى شرح حول اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كأحد مراكز التميز والتعاون الفني الدولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات استخدام التقنيات النووية والاشعاعية في التطبيقات الصناعية والحفاظ على التراث، بالإضافة إلى الدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية والإشعاعية، ودور هيئة الطاقة الذرية فى تقييم مواقع المنشآت النووية والإشعاعية والبحوث وتقييم الأثر البيئي للمنشآت النووية والإشعاعية ومجالات البحوث التطبيقية في توكيد ورقابة الجودة والطوارئ النووية والإشعاعية والضمانات النووية والقانون والمعاهدات الدولية والرقابة الإشعاعية وأمان المنشأت النووية والإشعاعية والوقاية الإشعاعية وأمان دورة الوقود النووي وكذلك التعامل مع الحوادث والطواريء النووية والاشعاعية، وإعداد متطلبات الأمان النووي للمحطات النووية وخدمات الوقاية الإشعاعية لشركات البترول والغاز ووحدات الطب النووي كما يقوم أيضاً بأبحاث هندسة النظم وأمانها وتقييمها من ناحية التصميم والتصنيع والتشغيل وأمان أنظمة المفاعلات النووية وهندسة الأمان في مجالات الهندسة وكذلك أبحاث وتطبيقات أنظمة الضمانات النووية وخطط الطواريء الإشعاعية والنووية، شمل الشرح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات داخل الهيئة والتى تم تنفيذها في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة وتعد نموذجا متكاملا لنشر استخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت البحثية لتوفير الطاقة المستخدمة، وكذلك الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصنيف العلمي والبحثي وعدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية والمشروعات الجديدة التى يجرى العمل عليها.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية عمل الوزارة وبرامجها التنفيذية تشمل الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للهيئات التابعة، لا سيما هيئة الطاقة الذرية والتي تعد شريكا رئيسيا في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحا دور هيئة الطاقة الذرية في الاقتصاد القومي وخفض الواردات وزيادة الصادرات، حيث يتم تصدير النظائر المشعة للهند والصين وبنجلاديش وجاري إنتاج أحد النظائر المستخدمة في علاج البروستاتا، ونجحت الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية ويتم تجربتها حاليا تمهيداً لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر مما سيفتح مجالا كبيرا لاستخدامات الطاقة الشمسية وذلك طبقا لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، مشيرا إلى إنتاج طفرات زراعية تتميز بأنها ذات قاعدة وراثية مختلفة مما يساعد في قدرتها علي مقاومة الأمراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة وكذلك زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة بنسبة 33% عن الاصناف التجارية الحالية.