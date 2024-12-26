خلال شهر ديسمبر.. مبادرة صوتك مسموع استقبلت 345 شكوى ببني سويف

ترأس السكرتير العام لمحالظة بني سويف، اللواء حازم عزت، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من: الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التعليم، التضامن الإسكان، الصحة، الزراعة.

سكرتير عام بني سويف يناقش موقف الاستجابة لشكاوى واردة على"منظومة الشكاوى الحكومية"

ناقش الاجتماع موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 354 شكوى، تم الرد على 352 منها وجار فحص الشكوتين المتبقيتين، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا، حيث تم تلقي 45 شكوى والرد على 44 شكوى وجاري فحص الشكوى الأخيرة.

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ بسرعة التعامل مع الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى الخاصة بالقمامة، التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى.