«سبحاوي وكالاماتا ودولسي والأسبانيان».. جولة داخل مهرجان الزيتون (فيديو)

انطلق مهرجان الزيتون المصري؛ صباح اليوم الخميس، بحديقة الحرية بالزمالك في نسخته الثالثة ومن المقرر أن يستمرفي الفترة من 26 لـ 29 ديسمبر بمشاركة 120 عارضًا وذلك وفقًا لبيان وزارة الزراعة.

وأجرت عدسة البوابة نيوز؛ جولة تفقدية داخل المهرجان المصري لـ الزيتون عقب الافتتاح صباح اليوم بحديقة الحرية في الزمالك والذي يستهدف تعزيز صناعة الزيتون المحلية وتسليط الضوء على أهمية زراعة الزيتون في مصر والتي تعود لآلاف السنين، والتي تملك مصر منها حاليا نحو 252 ألف فدان مثمر ونحو 150 ألف فدان لم تدخل جدول الحصر حتى الآن.

وتنوعت أصناع الزيتون المعروضة داخل المهرجان المصري مثل “العجيزي الشامي، التفاحي، البلدي، البيكوال والمانزانيلو الأسبانيان، والكلاماتا، والدولسي”.

الطعم حكاية..