مستشفى أسوان الجامعي تحتفل بعيد ميلاد طفل لدعمه نفسيًا

نظم فريق طبي داخل قسم الأطفال بمستشفيات أسوان الجامعي احتفالًا بعيد ميلاد طفل مريض، بهدف رفع معنوياته وتحسين حالته النفسية، مما يساهم في تعزيز فرص شفائه، في بادرة إنسانية مؤثرة.

احتفال بعيد ميلاد الطفل معاذ مجدي

وكان الطفل معاذ مجدي، البالغ من العمر 8 سنوات، يعاني من مرض مزمن بالرئة يُعرف بـ"توسع القصبات" (Bronchiectasis)، ما يفرض عليه التردد بشكل دوري على قسم الأطفال بالمستشفى لتلقي جلسات التنفس بالأكسجين التي يحتاجها حتى داخل منزله.

تنظيم مفاجأة للطفل داخل المستشفى

وخلال إحدى زياراته، أعرب معاذ للطبيبة أمل حسين عن حزنه لعدم تمكنه من الاحتفال بعيد ميلاده بسبب مواعيد علاجه، وهذه الكلمات دفعت الطبيبة، بالتعاون مع زملائها الأطباء محمد محمود، أحمد حسنين، وميلاد شُهدي، وتحت إشراف الدكتور بهاء الهواري، رئيس قسم الأطفال، إلى تنظيم مفاجأة للطفل داخل المستشفى.

وبمشاركة فريق التمريض الذي ضم كلًا من دينا سامي، أسماء نجدي، وشيماء حربي، تم إعداد حفل بسيط شمل زينة، بالونات، وتورتة عيد الميلاد، بهدف إدخال البهجة على الطفل ودعم حالته النفسية، في خطوة تؤكد أهمية البعد الإنساني في الرعاية الصحية.

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