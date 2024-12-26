تقسيمة فنية للاعبي الزمالك على هامش مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء الفقرة الفنية قام الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية.

وحرص جروس ومعاونوه على منح اللاعبين تعليمات باستمرار لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.