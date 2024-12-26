المؤتمر: الدولة بقيادة السيسي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد جودة، في بيان له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف الربان وليد جودة، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تذليل التحديات التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

وأوضح أمين مساعد حزب المؤتمر، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين التشريعات الاقتصادية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.

وثمن أمين مساعد حزب المؤتمر، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لدعم القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم لتنمية هذه القطاعات.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن استمرارية الحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتساهم في بناء "الجمهورية الجديدة" التي تعمل مصر على تحقيقها.