الدكتور المنشاوي يتفقد سير العمل بجامعة أسيوط الحكومية

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ سير العمل بمشروع المقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط الحكومية بمدينة أسيوط الجديدة؛ للوقوف على الموقف الحالي في التشطيبات، والتجهيزات، والجهود المكثفة الجارية في المشروع.

وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة؛ على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكُبرى التي تنفذها وفق جدول زمني محدد؛ لخدمة منظومة العملية التعليمية، وضمن استراتيجية الجامعة 2024 - 2029م، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير تعليم جيد ، ومتميز للطلاب.

واستمع الدكتور المنشاوي، خلال جولته، إلى عرض من مهندسي المشروع عن المستجدات؛ حيث أوشك على الانتهاء من مختلف جوانب الأعمال الخرسانية، وجارٍ العمل ؛ للانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية؛ حيث يأتي ضمن خطة جامعة أسيوط الحكومية؛ لإنشاء مقر عمراني جديد؛ ليكون امتداداً للجامعة في مدينة أسيوط الجديدة، والمتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ أن المقر الجديد مقام على مساحة (7000) متر ، ومكون من بدروم ، وأرضي، و (3) أدوار متكرر، ويشمل الهيكل الإداري، والإدارة العليا للكلية، والفصول التدريسية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، ومدرجات للطلاب بطاقة استيعابية (300) طالب، والمجهزة وفق أحدث النظم التعليمية، والإمكانيات اللازمة؛ لمواكبة التقدم العالمي، إلى جانب القاعات الدراسية التي تلائم مختلف الأغراض التعليمية.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي؛ استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية في مشروع مقر كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط الجديدة، في ظل جاهزية الكثير من الأعمال الداخلية، والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، والتجهيزات الفنية؛ وفقًا للمواصفات المُتفق عليها، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية، والتعليمية للكلية.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ بمواصلة العمل، والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد، وبأعلى جودة مطلوبة؛ كي يتم تسليم المقر للجامعة لافتتاحه قريباً، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتوفير بيئة علمية محفزة؛ لتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل، والتوسع في استحداث برامج دراسية؛ تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية، والدولية، وتسد الفجوة المعرفية.

ورافق الدكتور المنشاوي، خلال جولتة التفقدية؛ الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير عام الإنشاءات، والمهندس إيهاب كريشة مدير مشروعات الجامعة بشركة المقاولون العرب.