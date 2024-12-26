جروس يضع برنامجًا تدريبيًّا خاصًا لرباعي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجًا خاصًا لكل من، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" خلال مران، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الرباعي تدريبات خاصة بالكرة خشية تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.