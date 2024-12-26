محافظ القليوبية: وضع لافتة إرشادية بالمحاور المروية الجديدة بشارع الاستاد ببنها

وضعت إدارة مرور القليوبية برئاسة العميد محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، لافتة إرشادية بمدخل شارع الاستاد (خلف الشبان العالمية) بمدينة بنها، موضحا به الاتجاهات المرورية للسيارات في الشارع المشار إليه اتجاه واحد للقادم من نفق شعراوي والمتجه إلى مستشفيات بنها التعليمي والتأمين الصحي ونادي سيتي كلوب لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة ومنع الاتجاه العكسي بنفس الشارع.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتسهيل على المواطنين وبناء على الدراسات المقدمة لفتح محاور مرورية في مراكز المدن والأحياء وبناء على توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وبالتنسيق مع اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وأشار محافظ القليوبية، إلي أن فتح هذا الشارع له أهمية كبيرة لأبناء مدينة بنها لتيسير الحركة المرورية على أبناء مدينة بنها، مضيفا أنه جاري فتح محاور مرورية جديدة بمدينة بنها خاصة تلك الشوارع التي يحدث بها تكدس مروري مثل شوارع فريد ندا والاستاد وهاني كامل وامتداد أبو حشيش وانتهاء بكورنيش النيل وشارع كلية التجارة، لتحقيق السيولة المطلوبة من أجل راحة ورضا المواطنين بالمدينة.

وأكد "عطية"، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.