قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء عملية غلق كلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري المشاة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبري المشاة الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر؛ مما يستلزم الغلق الكلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكي بركات حتى شارع حسن مدكور فى الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام اتجاه شارع عبد الله العربي.

وقال مصدر أمني، إن تنفيذ هذه الأعمال يكون ليلًا فقط ابتداءً من الساعة 12.05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 27/12/2024 ولمدة (3 ليالٍ)، وذلك بالنسبة للقادم من الاتجاه القادم من منزل كوبري جامع السلام يسلك يمينًا شارع محمد زكي بركات يسارًا شارع جمال زين والاستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.