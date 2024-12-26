عماد المندوه يقود تدريب حراس الزمالك استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري

خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الرباعي تدريبات متنوعة تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، والذي عقد جلسة مع الحراس لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

وركز مدرب حراس المرمى في تدريب الرباعي على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.