رئيس جامعة المنوفية يكرم 62 من أوائل الكليات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، 62 من أوائل الخريجين بكليات الجامعة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا السابق لبلوغه سن المعاش، وذلك ضمن مراسم الاحتفال بعيد الجامعة الثامن والأربعين.

وجاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد الجديد، وبحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة و المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمكرمين وذويهم.

كما كرم الدكتور أحمد القاصد الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وجايزة الجامعة للتفوق والتأليف العلمي، وشمل التكريم أيضا أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش وعددهم 62 عضو هيئة تدريس و4 من أعضاء هيئة التدريس توفي أثناء الخدمة.

كما كرم القاصد أثناء الاحتفال16 من أعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجة الدكتوراة و 30 من الحاصلين على الماجستير من الداخل و 10 من الحاصلين على الماجستير من الخارج.

وكرم رئيس الجامعة أيضًا، 7 من قيادات العمل الإداري الذين بلغوا سن المعاش .