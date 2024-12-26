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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنتايج يخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

بنتايك
بنتايك
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بدأ المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي على هامش مران، اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الظهير الأيسر تعرض لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق جلسة مع بنتايج للاطمئنان على حالته وتطورات البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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