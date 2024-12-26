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الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لمواجهة الاتحاد.. جروس يشدد على رفع الحمل البدني للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الفريق السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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