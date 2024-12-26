جولة البوكسينج داي.. جاك هاريسون وإليمان نداي يقودان ليستر لمواجهة مانشستر سيتي

أعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتي، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 "البوكسينج داي"، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: شيموس كولمان، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: ادريسا جاي، أوريل مانجالا، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: جاك هاريسون، إليمان نداي، دومينيك كالفيرت ليوين.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء وفي جعبته 27 نقطة، احتل بها المركز السابع، بعد أن حصدهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات، وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، من 3 انتصارات و7 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة في 6 جولات.

جولة البوكسينج داي

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داي"، والتي تكون فيها نتائج غير متوقعة في ليلة "الكريسماس".

وتعود تسمية تلك الجولة بـ"البوكسينج داي"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.

بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في ذات اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلانًا لنهاية الدور الأول من البطولة في هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.