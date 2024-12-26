جامعة كفر الشيخ تعلن الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وأعضاء اللجنة الاجتماعية على مستوى الجامعة.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب أحمد رشدي الصردي إبراهيم كلية الحقوق بالطالب المثالي علي مستوي الجامعة، وفوز الطالبة يوستينا يوسف منير يوسف كلية الطب البشري بالطالبة المثالية علي مستوي الجامعة.

وجاء في المركز الثاني الطالب عبد الرحمن وليد محمد قطب كلية الطب البشري، والطالبة مريم هاني بديع رمزي كلية العلوم.

وجاء في المركز الثالث الطالب عمر زكريا أبو الضراير كلية التربية النوعية، والطالبة رنيم حمدان العمدة صقر كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة، حيث تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى تبرز أهمية تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، إيمانًا بدور الجامعة في تشكيل شخصيات الطلبة ليكونوا أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية إيمانًا بتأثيرها الكبير على شخصية الشباب وعلى مستقبلهم، بل وعلى مستقبل الوطن بأثره فالشباب هم عماد الوطن وهو ما دفع الدولة لوضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تقوم بتقييم المتقدمين للمسابقة وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، وفي انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذا يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وذلك وفق عدد من المعايير.