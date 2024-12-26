إنجي المقدم تريند «إكس» وحديث السوشيال ميديا.. ما السبب؟

تصدرت النجمة إنجي المقدم تريند موقع التغريدات الشهير «اكس» وذلك بعد الكشف عن حقيقة تورطها في اخفاء الأدلة التي تورط شقيقها أحمد جمال سعيد «مازن» في قتل زوجته «ليلى» بدون عمد، والتي لعبت دورها الفنانة جنى الأشقر ضمن أحداث مسلسل «وتر حساس».

وقد شهدت أحداث حلقة الأمس والتي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع السوشيال ميديا عقب عرضها، قيام إنجي المقدم «كاميليا» بتغيير مسرح الجريمة التي قتلت فيها ابنة خالتها «ليلى» وزوجة شقيقها أيضا، وتبدأ الأحداث بعد وصول «ليلى» لشقتها بصحبة صديقها وشريكها في العمل شريف الشعشاعي «عبد الرحمن» لتكتشف وجود زوجها مع صديقة شقيقتها الكبرى التي لعبت دورها هيدي كرم «غادة» لتدخل في حالة انهيار.

ويقوم «مازن» بضرب صديقها الذي حاول التهدئة بينهم نظرا لعلاقة كراهية سابقة بينهما بسبب غيرته من علاقته بزوجته، وخلال دفاع «ليلى» عنه يقوم بدفعها لترطم رأسها في «الكمودينه» وتغرق في دمها، تصل «كاميليا» مسرح الجريمة وتدخل في حالة انهيار بعد رؤيتها لأبنة خالتها القتيلة، لكنها تجنب عواطفها في محاولة لإنقاذ شقيقها وتبدأ في عمل تعديلات بمسرح الجمهورية لتجعلها قضية خيانة ودفاع عن الشرف.

آثارت إنجي المقدم في هذا المشهد مشاعر المشاهدين نظرا لبراعتها في أداؤه، وهو أحد أهم مشاهدها «المسترسين» بالعمل، حيث جسدت مشاعر الانهيار والبكاء لعدم تصديقها للحدث وما بين قيامها بضرب شقيقها بالأقلام على وجهه لتفهم ماحدث منه ومحاولتها فتح هاتف القتيلة تنقلب فجاءة وتعود لاستخدام أفكارها المسمومة لتبدأ في التفكير بتوريط ابنة خالتها في قضية شرف كل ذلك ممزوجا بلحظات بكاء خلال قيامها بتغيير مسرح الجريمة.

وعقب عرض الحلقة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم على شخصية إنجي المقدم «كاميليا» ما بين الإشادة بتجسيدها لمشاعر الشر والحقد ببراعة وبين آخرى ظهرت بشكل أكثر تفاعل مع شخصيتها أعرب فيها أصحابها عن فرحتهم بالقبض عليها مع نهاية أحداث الحلقة.

مسلسل "وتر حساس" من تأليف أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، بطولة إنجي المقدم، صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق، إخراج وائل فرج، ويعرض على شاشة "ON " و ON Drama، ومنصة "يانغو بلاي".