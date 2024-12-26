رئيس البورصة يشارك بفعالية قرع الجرس خلال بدء التداول على شركة هيبكو

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة "هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية" (HBCO.CA)، بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تنفذ خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاستراتيجية البورصة التي تم إعلانها، حيث إن الوجود داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ، أن الهدف ليس الانتقال إلى السوق الرئيسي في حد ذاته وإنما تشجيع الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها لزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني كمنصة تمويل حيوية تتيح للشركات المقيد أوراقها المالية الحصول على التمويل اللازم للنمو.

وتوجه بالشكر إلى القائمين على القيد والترويج داخل البورصة المصرية تقديرًا لجهودهم المستمرة التي أثمرت عن قيد عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.

كما أشار الشيخ إلى أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وتعمل شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية(HBCO.CA)، في مجال المقاولات والإنشاءات الهندسية، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه مصري مقسم على 40 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ جنيها واحدا.

وتعمل الشركة في قطاعات متعددة مثل: قطاع الأساسات العميقة والخوازيق الإنشائية، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الميكانيكا والكهرباء، وتأسست الشركة عام 1983، ونفذت مشروعات مختلفة لعدد من المؤسسات والهيئات والشركات الكبرى.