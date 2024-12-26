جولة "البوكسينج داي".. تشكيل هجومي لمانشستر سيتي أمام إيفرتون

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 "البوكسينج داى"، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلنج هالاند، سافينيو.

ويدخل فريق مانشستر سيتى اللقاء وفى جعبته 27 نقطة، احتل بها المركز السابع، بعد أن حصدهم من 8 انتصارات وثلاث تعادلات، وتعرض للهزيمة فى 6 مواجهات.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، من 3 انتصارات و7 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة فى 6 جولات.

ودائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".



وتعود تسمية تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية.



بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة فى هذا العام، وستحدد هوية بطل الشتاء.