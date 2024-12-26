جيش الاحتلال يقيم ساترًا ترابيًا بين وادي الحجير والسلوقي جنوبي لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال أقام ساترًا ترابيًا لقطع الطريق بين وادي الحجير ووادي السلوقي جنوبي لبنان.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث كثفت العمليات العسكرية في البلدات الحدودية بجنوب لبنان، مع استمرار التفجيرات على مدار الساعات الماضية، كما يواصل الاحتلال تحذيراته للسكان من الاقتراب من تلك المناطق، ويستمر في عملياته العسكرية والتفجيرات.

وفى سياق الانتهاكات، تجرف جرافات الاحتلال الطريق المحاذي لموقع الجيش اللبناني عند دوار بلدة الناقورة جنوبا.

كما استحدث الجيش الإسرائيلي ساترًا ترابيًا عند مدخل الناقورة الغربي باتجاه وسط البلدة قبالة مقر قيادة اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع حركة مكثفة لجرف المنازل والبساتين في مختلف أرجائها.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات، وحاول دخول مناطق في بلدة بني حيان، حيث نفذ عدة عمليات عسكرية وتفجيرات، قبل أن ينسحب منها، مؤكدًا استمراره في انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار.